Полицейские задержали лжеврачей с «уникальным прибором», разорявших петербургских пенсионеров

Полиция Петербурга задержала мошенников, которые представлялись пожилым дамам врачами и убеждали их купить оздоравливающее оборудование. Пока оперативникам известно о двух эпизодах обмана, однако их может быть куда больше.



Как стало известно «Фонтанке» 24 июля, под подозрением оказались 23-летний петербуржец и его 21-летняя сообщница, а также 28-летний уроженец Оренбургской области.



По предварительной информации, сначала троица побывала в гостях у 82-летней жительницы улицы Руставели. Представившись медработниками, они презентовали ей «уникальный прибор» и предложили проверить с его помощью здоровье. После тестирования лжеврачи заявили, что теперь ей необходимо его купить, иначе её состояние может резко ухудшиться. Пожилая женщина испугалась и приобрела устройство за 49 тысяч рублей.

