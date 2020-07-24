Полицейские задержали лжеврачей с «уникальным прибором», разорявших петербургских пенсионеров
Полиция Петербурга задержала мошенников, которые представлялись пожилым дамам врачами и убеждали их купить оздоравливающее оборудование. Пока оперативникам известно о двух эпизодах обмана, однако их может быть куда больше.
Как стало известно «Фонтанке» 24 июля, под подозрением оказались 23-летний петербуржец и его 21-летняя сообщница, а также 28-летний уроженец Оренбургской области.
По предварительной информации, сначала троица побывала в гостях у 82-летней жительницы улицы Руставели. Представившись медработниками, они презентовали ей «уникальный прибор» и предложили проверить с его помощью здоровье. После тестирования лжеврачи заявили, что теперь ей необходимо его купить, иначе её состояние может резко ухудшиться. Пожилая женщина испугалась и приобрела устройство за 49 тысяч рублей.
На этом мошенники не остановились, найдя себе новую жертву в лице 85-летней соседки. Действуя по той же схеме, они предложили ей купить прибор за 36 тысяч рублей. Та сообщила, что на руках всей суммы у неё нет, на что незваные гости ответили предложением прокатиться до банка. Сотрудники отделения, выслушав свою клиентку и заподозрив неладное, вызвали полицию.
Уголовные дела возбуждены по 159-й статье УК РФ (мошенничество). Оренбуржец стал фигурантом в свой день рождения.