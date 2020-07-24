В Петербурге за десять дней освободилось более 1 100 коек для пациентов с COVID-19

В Петербурге по-прежнему развернуты 9 184 койки для пациентов с коронавирусом. Если 10 дней назад свободными оставались 4 752, то к 24 июля — 5 890.



Актуальную цифру назвал губернатор Александр Беглов. Как сообщает пресс-служба администрации, он провел телефонный разговор с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.



По данным главы города, свободны 5 187 коек для взрослых (62% от развернутых) и 703 — для детей (83%). 10 дней назад сообщалось, что в городе 8 333 койки для взрослых, 851 — для детей, а всего были свободны 4 752 койки.

