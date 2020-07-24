В Петербурге за десять дней освободилось более 1 100 коек для пациентов с COVID-19
В Петербурге по-прежнему развернуты 9 184 койки для пациентов с коронавирусом. Если 10 дней назад свободными оставались 4 752, то к 24 июля — 5 890.
Актуальную цифру назвал губернатор Александр Беглов. Как сообщает пресс-служба администрации, он провел телефонный разговор с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
По данным главы города, свободны 5 187 коек для взрослых (62% от развернутых) и 703 — для детей (83%). 10 дней назад сообщалось, что в городе 8 333 койки для взрослых, 851 — для детей, а всего были свободны 4 752 койки.
Ранее «Фонтанка» неоднократно обращала внимание на странности официальной статистики заболеваемости. В частности, сразу после голосования по конституционным поправкам резко упало количество ежедневно выздоравливающих. Петростат отчитался о том, что в мае зафиксировано почти в 10 раз больше случаев внебольничной пневмонии, чем год назад. При этом город уже начал снимать «ковидные» функции с перепрофилированных ранее стационаров, перевел в резерв госпиталь в Ленэкспо. Подробнее о смещенной картине эпидемии — читайте в материале «Фонтанки».