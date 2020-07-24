Памфилова: Голосование на выборах в сентябре пройдет в течение трех дней
В сентябре голосование на выборах разного уровня пройдет в течение трех дней, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии 24 июля. В течение 11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование.
Участки в единый день голосования 13 сентября и двух дней досрочного волеизъявления будут открыты с 8 утра до 8 часов вечера. Так как досрочное голосование приходится на пятницу и субботу, а многие участковые избирательные комиссии расположены в образовательных учреждениях, не исключено, что для обучающихся организуют внеклассные занятия.
Из презентации ЦИК следует, что будет четыре формы досрочного голосования: непосредственно в помещении для голосования — то есть на УИКах, на дому, на придомовых территориях и в удаленных локациях, где отсутствует участок и затруднено транспортное сообщение.
Напомним, что придомовое голосование широко применялось на плебисците по поправкам в Конституцию. Голосование на придомовых территориях проходило в скверах, на скамейках, у парадных домов, во дворах.