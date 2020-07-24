На Таврической сбили моноциклиста, а на Московском - мотоциклиста
В центре Петербурга утром 24 июля двое сообразили ДТП на пять колес. На выезде из города не разъехались грузовик и байкер.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Антон, на Таврической улице, в районе дома 29, легковой автомобиль Hyundai Solaris сбил на проезжей части моноциклиста. О пострадавших не сообщается. В отдел пропаганды УГИБДД данных по этому ДТП пока не поступало.
Вторая авария случилась на Московском шоссе в направлении из Петербурга. Грузовик сбил мотоциклиста, пишет участник группы Андрей. Байкер, судя по фото, тяжелых травм не получил.