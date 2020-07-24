FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +15
70.96р82.19р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.07.2020 11:54
0
Печать

На Таврической сбили моноциклиста, а на Московском - мотоциклиста

В центре Петербурга утром 24 июля двое сообразили ДТП на пять колес. На выезде из города не разъехались грузовик и байкер.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Антон, на Таврической улице, в районе дома 29, легковой автомобиль Hyundai Solaris сбил на проезжей части моноциклиста. О пострадавших не сообщается. В отдел пропаганды УГИБДД данных по этому ДТП пока не поступало.

Вторая авария случилась на Московском шоссе в направлении из Петербурга. Грузовик сбил мотоциклиста, пишет участник группы Андрей. Байкер, судя по фото, тяжелых травм не получил.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний