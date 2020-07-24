Один из старейших клубов по американскому футболу — «Вашингтон Редскинз» сменил название из-за обвинений в расизме

Клуб Национальной футбольной лиги (NFL) «Вашингтон Редскинз» из-за обвинений в расизме временно переименован в Washington Football Team (Футбольная команда Вашингтона). Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил официальный сайт команды.



«Мы призываем фанатов, СМИ и всех остальных начать использовать наименование Washington Football Team немедленно», — говорится в заявлении.

Также в клубе подчеркнули, что новое название — временное, пока не будет придуман более удачный вариант.

Активисты различных антирасистских движений давно требовали от владельца клуба Дэниела Снайдера переименования «Вашингтон Редскинс» (Redskins — «краснокожие», отсылка к коренному населению Америки). Долгое время бизнесмену удавалось избегать этого. Кроме того, он неоднократно говорил, что при нем клуб никогда не будет переименован. Однако на фоне усиления антирасистского движения Black Lives Matter, а также давления со стороны СМИ, общественности, спонсоров и местных властей, которые отказались предоставить землю для строительства нового стадиона из-за названия команды, Снайдеру пришлось сдаться.