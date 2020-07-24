В Петербурге задержали активистов «Студфракции» за вывешенный баннер на здании НИИ «Рубин» на Кантемировской улице против приложения для онлайн-экзаменов «Экзамус». Об этом 24 июля сообщает телеграм-канал движения.

Вот этот баннер. Ребята создали акцию против приложения, ворующего данные студентов, а официально онлайн экзаменов «Экзамус». Мы должны были рассказать о нем сегодняшним днем. @meowrmow @onesterkin pic.twitter.com/d848ss4jF3

Надпись на баннере гласит: «Мы следим за тобой». Троих активистов — Екатерину Бушкову, Олега Нестеркина и Романа Гейнца — задержали около 4:30 часов утра возле здания ВШЭ в Петербурге. В настоящее время они находятся в 19-м отделе полиции.



В отношении них оформляют протоколы по 20.17 КоАП (проникновение на охраняемый объект) и 19.3 КоАП (неповиновение требованию сотрудника полиции). Кроме того, Бушковой могут предъявить ответственность за то, что она якобы укусила сотрудника полиции. Как сообщил активист движения «Весна» Иван Остапчук, правоохранитель отправился фиксировать полученную травму.

