FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +15
70.96р82.19р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.07.2020 11:48
0
Печать

Троих активистов «Студфракции» задержали за баннер на фасаде НИИ «Рубин». Они выступили против онлайн-приложения для сдачи экзаменов

В Петербурге задержали активистов «Студфракции» за вывешенный баннер на здании НИИ «Рубин» на Кантемировской улице против приложения для онлайн-экзаменов «Экзамус». Об этом 24 июля сообщает телеграм-канал движения.

Надпись на баннере гласит: «Мы следим за тобой». Троих активистов — Екатерину Бушкову, Олега Нестеркина и Романа Гейнца — задержали около 4:30 часов утра возле здания ВШЭ в Петербурге. В настоящее время они находятся в 19-м отделе полиции.

В отношении них оформляют протоколы по 20.17 КоАП (проникновение на охраняемый объект) и 19.3 КоАП (неповиновение требованию сотрудника полиции). Кроме того, Бушковой могут предъявить ответственность за то, что она якобы укусила сотрудника полиции. Как сообщил активист движения «Весна» Иван Остапчук, правоохранитель отправился фиксировать полученную травму.

Оператором приложения выступает ООО «Электронные платформы». Именно с помощью Examus студентам предлагалось сдать летнюю сессию в режиме онлайн. Предполагается, что приложение собирает персональные данные пользователей, и эти данные могут быть переданы третьим лицам, в том числе в случае «слияния или продажи ООО «Электронные платформы» другому юридическому лицу при условии продолжения работы сервиса».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний