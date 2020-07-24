Мошенники учат петербуржцев технологиям быстро, дорого. Пенсионерка установила Team Viewer и попрощалась с деньгами

Банковские мошенники продолжают совершенствовать способы обмана доверчивых пенсионеров. Их очередная жертва не смогла распознать в них преступников, но самостоятельно справилась с установкой на телефон приложения для удалённого доступа к устройствам, после чего её счёт не без посторонней помощи обнулился.



Как стало известно «Фонтанке» 24 июля, накануне с соответствующим заявлением обратилась 67-летняя жительница города Пушкин. По словам пенсионерки, ей позвонила женщина, представилась сотрудницей банка и объяснила, что с её счёта кто-то пытался снять средства, поэтому необходимо проконсультироваться со специалистом службы безопасности. Общение с ним закончилось установкой на телефон приложения Team Viewer. Последнее предназначено для удалённого доступа и контроля за устройствами.

