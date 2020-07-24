У 32 российских моряков в Южной Корее выявили коронавирус. Прибыли они туда здоровыми
В южнокорейском Пусане госпитализированы 32 моряка с российского судна «Петр Первый». Об этом 24 июля сообщает Генеральное консульство РФ в Пусане.
Дипломаты уточнили, что у большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно, «самочувствие удовлетворительное».
«По свидетельству капитана судна, все члены экипажа уже проходили тестирование на коронавирус как перед отбытием из Владивостока, так и по приходе в пусанский порт Ёндо двумя неделями ранее (результаты были отрицательными)», - подчеркнули в консульстве.
И добавили, что источник распространения вируса пока не выявлен. Дипломаты настоятельно рекомендовали морякам «с особой тщательностью соблюдать известные меры профилактики коронавирусной инфекции (использование масок, мытье и дезинфекция рук, осмотрительное посещение мест массового скопления людей и т.д.)».