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24.07.2020 11:12
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У 32 российских моряков в Южной Корее выявили коронавирус. Прибыли они туда здоровыми

В южнокорейском Пусане госпитализированы 32 моряка с российского судна «Петр Первый». Об этом 24 июля сообщает Генеральное консульство РФ в Пусане.

Дипломаты уточнили, что у большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно, «самочувствие удовлетворительное».

«По свидетельству капитана судна, все члены экипажа уже проходили тестирование на коронавирус как перед отбытием из Владивостока, так и по приходе в пусанский порт Ёндо двумя неделями ранее (результаты были отрицательными)», - подчеркнули в консульстве.

И добавили, что источник распространения вируса пока не выявлен. Дипломаты настоятельно рекомендовали морякам «с особой тщательностью соблюдать известные меры профилактики коронавирусной инфекции (использование масок, мытье и дезинфекция рук, осмотрительное посещение мест массового скопления людей и т.д.)».

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