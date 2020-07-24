Беглов: Если мы будем вести себя так, как будто эпидемия уже закончилась, то ограничения придется продлевать и дальше
Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизируется, но крайне важно по-прежнему соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Об этом в интервью РИА Новости 24 июля заявил губернатор города Александр Беглов.
Он подчеркнул, что каждое решение о снятии запретов согласовывается с Роспотребнадзором.
«Приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете — здоровье горожан. Поэтому остается обязательным использование масок и перчаток в общественных местах, на транспорте и в магазинах», — пояснил Беглов.
Он напомнил, что уже открыты сады, парки, бассейны, салоны красоты и летние кафе. При этом Беглов признал, что пока число заболевших остается на одном уровне и превышает количество выздоровевших. По мнению губернатора, в этом виновата «беспечность» некоторых горожан.
«Безусловно, люди устали от ограничений. Но если мы будем вести себя так, как будто эпидемия уже закончилась, то их придется продлевать и дальше. Нужно осознать, что вирус в одночасье не исчезнет, привыкнуть к новой реальности, приспособиться к ней. Социальная дистанция, использование масок и перчаток в местах массового скопления людей, в транспорте — это простые меры безопасности, которые нужно соблюдать», — подытожил Беглов.
Напомним, накануне сообщалось о том, что городские власти предварительно договорились с Роспотребнадзором об открытии с 27 июля торговых центров и общепита.