Беглов: Если мы будем вести себя так, как будто эпидемия уже закончилась, то ограничения придется продлевать и дальше

Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизируется, но крайне важно по-прежнему соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Об этом в интервью РИА Новости 24 июля заявил губернатор города Александр Беглов.



Он подчеркнул, что каждое решение о снятии запретов согласовывается с Роспотребнадзором.



«Приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете — здоровье горожан. Поэтому остается обязательным использование масок и перчаток в общественных местах, на транспорте и в магазинах», — пояснил Беглов.

