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24.07.2020 10:52
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Беглов: Если мы будем вести себя так, как будто эпидемия уже закончилась, то ограничения придется продлевать и дальше

Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизируется, но крайне важно по-прежнему соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Об этом в интервью РИА Новости 24 июля заявил губернатор города Александр Беглов.

Он подчеркнул, что каждое решение о снятии запретов согласовывается с Роспотребнадзором.

«Приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете — здоровье горожан. Поэтому остается обязательным использование масок и перчаток в общественных местах, на транспорте и в магазинах», — пояснил Беглов.

Он напомнил, что уже открыты сады, парки, бассейны, салоны красоты и летние кафе. При этом Беглов признал, что пока число заболевших остается на одном уровне и превышает количество выздоровевших. По мнению губернатора, в этом виновата «беспечность» некоторых горожан.

«Безусловно, люди устали от ограничений. Но если мы будем вести себя так, как будто эпидемия уже закончилась, то их придется продлевать и дальше. Нужно осознать, что вирус в одночасье не исчезнет, привыкнуть к новой реальности, приспособиться к ней. Социальная дистанция, использование масок и перчаток в местах массового скопления людей, в транспорте — это простые меры безопасности, которые нужно соблюдать», — подытожил Беглов.

Напомним, накануне сообщалось о том, что городские власти предварительно договорились с Роспотребнадзором об открытии с 27 июля торговых центров и общепита.

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Комментарии (2)

Wuhan Proletarian
Таки, как свезло властям с гибельным поветрием - просто джокер для манипулирования. Надо выполнить указание из бункера - объявляется спад пандемии, надо придушить выступления граждан против власти - объявляется ее усиление.
gencon
Во время агитации за паправки, я ни одного слова не услышал про ковид. Всё было очень оптимистично
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