В летальную статистику по коронавирусу попали 27 смертей петербуржцев

За последние сутки в летальную статистику по коронавирусу в Петербурге попали 27 смертей. Таковы данные сайта «Стопкоронавирус.рф», опубликованные 24 июля.

Накануне сообщалось о 19 смертельных случаях среди горожан с коронавирусом. При этом общее количество петербуржцев, скончавшихся от новой инфекции с начала пандемии, составило 1 908.

Северная столица стабильно занимает второе место в списке российских городов, где выявлено наибольшее число смертей среди пациентов с COVID-19. Первую и третью строчки в этом рейтинге удерживают Москва и Московская области соответственно.