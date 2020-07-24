Петербурженка поссорилась с подростками и нарвалась на рецидивистов. Вместе с заступниками «убежала» золотая цепочка

Неудачный вечер выдался накануне у жительницы Калининского района Петербурга. Сначала она поссорилась с подростками, затем нарвалась на рецидивистов, а после осталась без украшений, но с синяками и ушибами.

Как стало известно «Фонтанке» 24 июля, с заявлением о грабеже в полицию обратилась мать пострадавшей. По словам пенсионерки, примерно в четыре дня неизвестные напали на её 41-летнюю дочь, избили и отобрали золотую цепочку с крестиком. Всё произошло на проспекте Науки.

Полицейские прибыли по указанному адресу и установили, что сначала пострадавшая поссорилась с двумя 12-летними мальчиками. Трое находившихся неподалёку мужчин решили вмешаться в конфликт, сразу перейдя от слов к действиям. Избив женщину, они забрали её ювелирные украшения и попытались скрыться, но были задержаны по горячим следам. Проверка показала, что ранее троица неоднократно имела проблемы с законом. Возбуждено уголовное по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).