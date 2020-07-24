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24.07.2020 10:19
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ЦБ отозвал лицензию у банка бывшего гендиректора «Метростроя» Александрова

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Невастройинвест» Николая Александрова. Организация фигурировала в спорах «Метростроя» с налоговой.

Об отзыве Центробанк сообщает 24 июля. По данным регулятора, «Невастройинвест» допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; не обеспечивал своевременность направления и достоверность представляемой информации по операциям, которые подлежат обязательному контролю; проводил сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей наличности; нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ.

«Деятельность Банка «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» носила выраженный кэптивный характер, — говорится в сообщении. — Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды».

Сейчас в банке назначена временная администрация ЦБ, он будет работать до того, как будет назначен конкурсный управляющий или ликвидатор. Полномочия нынешних исполнительных органов «Невастройинвеста» приостановлены. В соответствии с принципом страхования вкладов, деньги будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Бенефициаром банка, согласно СПАРК, до сих пор является Николай Александров, бывший гендиректор и действующий акционер «Метростроя». Кроме него в учредителях значатся несколько физлиц, а также дагестанское ООО «Горская строительная компания», «Дагестанский союз потребительских обществ», а также ФГБУ «Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения республики Дагестан». Банк занимал 349-е место в России по величине активов.

Ранее «Фонтанка» писала, что среди клиентов «Невастройинвеста» были предприятия группы «Компакт» и фирмы, связанные с «Метростроем», а также их партнеры. В 2016 году в банке прошли обыски: тогда правоохранители пытались отследить возможный вывод за границу денег «Метростроя». Против первого зампреда банка «Невастройинвест» Андрея Горбатовского было возбуждено уголовное дело. В 2019 году, когда в арбитраже спорили «Метрострой» и ФНС, налоговая утверждала, что субподрядчики предприятия держали свои средства в «Невастройинвесте». Сам банк это отрицал. Николай Александров находится по домашним арестом в рамках дела о растрате.

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