ЦБ отозвал лицензию у банка бывшего гендиректора «Метростроя» Александрова

Об отзыве Центробанк сообщает 24 июля. По данным регулятора, «Невастройинвест» допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; не обеспечивал своевременность направления и достоверность представляемой информации по операциям, которые подлежат обязательному контролю; проводил сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей наличности; нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ.

«Деятельность Банка «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» носила выраженный кэптивный характер, — говорится в сообщении. — Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды».

Сейчас в банке назначена временная администрация ЦБ, он будет работать до того, как будет назначен конкурсный управляющий или ликвидатор. Полномочия нынешних исполнительных органов «Невастройинвеста» приостановлены. В соответствии с принципом страхования вкладов, деньги будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Бенефициаром банка, согласно СПАРК, до сих пор является Николай Александров, бывший гендиректор и действующий акционер «Метростроя». Кроме него в учредителях значатся несколько физлиц, а также дагестанское ООО «Горская строительная компания», «Дагестанский союз потребительских обществ», а также ФГБУ «Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения республики Дагестан». Банк занимал 349-е место в России по величине активов.