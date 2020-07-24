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24.07.2020 10:30
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На Васильевском полицейские стали свидетелями серьезного ДТП, уехали с места и попали на видео

Пример невозмутимости показали петербургские полицейские, ставшие свидетелями серьезной аварии на Васильевском острове. Увидев столкновение, они аккуратно проехали мимо.

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, утром 23 июля на углу Большого проспекта и 18–19-й линии случилось ДТП с участием трех машин, две из которых двигались на высокой скорости.

У аварии были свидетели, в том числе полицейские в микроавтобусе ППСП ГУ МВД Петербурга и Ленобласти. Они как раз проезжали перекресток. Посмотрев, как машины отлетают друг от друга, сотрудники продолжили путь. К их отъезду водители из автомобилей не выходили и не кричали из салонов «со мной все окей». Авария попала на видео.

Фонтанка.Ру

По словам очевидцев, жертв в аварии нет. На перекрестке было затруднено движение троллейбусов, пишут пользователи группы «ДТП и ЧП».

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Комментарии (8)

Wolf_5e4cd7fb0fc22
А чего, на Васильевском все на красный ездят???
261254291
Фонтанка! Вы же такие друзья и знатоки полиции!
Сообразить что микроавтобус "криминалистическая лаборатория", "перевозка служебных собак" и т.д. и т.п. и в конце -коцов . Это не ДПС!
Петр Петров
они по всей видимости на службу ходят погреться!!!!
подождать свою пенсию
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