Пример невозмутимости показали петербургские полицейские, ставшие свидетелями серьезной аварии на Васильевском острове. Увидев столкновение, они аккуратно проехали мимо.



Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, утром 23 июля на углу Большого проспекта и 18–19-й линии случилось ДТП с участием трех машин, две из которых двигались на высокой скорости.

У аварии были свидетели, в том числе полицейские в микроавтобусе ППСП ГУ МВД Петербурга и Ленобласти. Они как раз проезжали перекресток. Посмотрев, как машины отлетают друг от друга, сотрудники продолжили путь. К их отъезду водители из автомобилей не выходили и не кричали из салонов «со мной все окей». Авария попала на видео.