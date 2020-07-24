В поисках жителя города, похищенного на автозаправке в Невском районе, оперативникам пришлось помотаться по Петербургу. Оказалось, после избиения битой и поездки на машине против своей воли горожанина ждали несколько часов в гараже в компании с агрессивными вымогателями. Его нашли на юге, а похитителей и обидчиков — на севере.

Как стало известно «Фонтанке» 24 июля, по подозрению в похищении 28-летнего уроженца Узбекистана на проспекте Королева были задержаны трое его соотечественников и житель Киргизии. Всем им от 24 до 45 лет. В Петербург они прибыли для работы, но ни один из них официально не трудоустроен.

По предварительной информации, около девяти утра 22 июля двое из них бейсбольной битой избили молодого иностранца на автозаправочной станции на проспекте Обуховской Обороны, насильно просадили в «Хёндэ Солярис» и скрылись в неизвестном направлении. Был объявлен план «Перехват».

Оперативникам удалось установить, что похищенного привезли в гараж на Московском проспекте, где их уже ждали трое сообщников. Последние готовились «выбивать» из него 200 тысяч рублей в счёт несуществующего долга. Насилие продолжалось несколько часов, пока их не задержали сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, возбужденно уголовное дело по части 4 статьи 126 УК РФ (похищение человека).