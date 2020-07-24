В Гатчинском районе на кладбище раскопали могилу женщины, которую похоронили 1,5 года назад
Вскрытую могилу обнаружили на кладбище в Гатчинском районе Ленинградской области. Женщина, захоронение которой повредил неизвестный, скончалась более полутора лет назад.
Как сообщает 24 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошел накануне. Помощник мастера по захоронениям обходил кладбище в поселке Новый и увидел, что одна из могил разрыта, а крышка гроба повреждена.
По данным 47news, в могиле покоится тело местной жительницы, скончавшейся в конце 2018 года. На момент смерти женщине было 56 лет.
По факту возбуждено уголовное дело по части 1 стать 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).