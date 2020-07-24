«Объем туристического потока беспрецедентный». Аксенов рассказал, что Крым принял первый миллион туристов

Крым принял первый миллион отдыхающих, которые начали приезжать с 15 июня. Об этом рассказал 24 июля глава республики Сергей Аксенов, который назвал объем туристического потока беспрецедентным.



«На сегодня, 24 июля, Крым принял первый миллион отдыхающих. Объем туристического потока беспрецедентный… Более трети отдыхающих (32,1%) прибыли на полуостров самолетами, 4,8% — по железной дороге, 63,1% — автотранспортом по Крымскому мосту», — написал Аксенов 24 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

