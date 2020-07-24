FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +15
70.96р82.19р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.07.2020 09:31
1
Печать

«Объем туристического потока беспрецедентный». Аксенов рассказал, что Крым принял первый миллион туристов

Крым принял первый миллион отдыхающих, которые начали приезжать с 15 июня. Об этом рассказал 24 июля глава республики Сергей Аксенов, который назвал объем туристического потока беспрецедентным.

«На сегодня, 24 июля, Крым принял первый миллион отдыхающих. Объем туристического потока беспрецедентный… Более трети отдыхающих (32,1%) прибыли на полуостров самолетами, 4,8% — по железной дороге, 63,1% — автотранспортом по Крымскому мосту», — написал Аксенов 24 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что уровень загрузки отелей на Южном берегу достигает 95%, а во многих 4–5 звездочных гостиницах продано сто процентов номеров до конца августа. В среднем на полуострове номерной фонд заполнен на две трети.

«Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти», — резюмировал Аксенов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний