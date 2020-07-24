На Зины Портновой конфликт между школьниками закончился стрельбой из пистолета. Стрелявшему — 12 лет
Недетские методы решения конфликтных ситуаций привели к госпитализации юного жителя Кировского района Петербурга. «Оружие» на него направил сверстник.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 июля, накануне около семи вечера ученик четвёртого класса поссорился с 13-летним приятелем и выстрелил ему в глаз из пневматического пистолета у одного из домов по улице Зины Портновой. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него контузию глаза и другие травмы.
Полицейские, работавшие на месте происшествия, изъяли пневматику, из которой стрелял школьник. Оружие оказалось игрушкой. Проводится проверка.