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24.07.2020 09:16
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На Зины Портновой конфликт между школьниками закончился стрельбой из пистолета. Стрелявшему — 12 лет

Недетские методы решения конфликтных ситуаций привели к госпитализации юного жителя Кировского района Петербурга. «Оружие» на него направил сверстник.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 июля, накануне около семи вечера ученик четвёртого класса поссорился с 13-летним приятелем и выстрелил ему в глаз из пневматического пистолета у одного из домов по улице Зины Портновой. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него контузию глаза и другие травмы.

Полицейские, работавшие на месте происшествия, изъяли пневматику, из которой стрелял школьник. Оружие оказалось игрушкой. Проводится проверка.

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Комментарии (13)

bazafaka
Конфликт на Зине Портновой. Мммм
Сергей Мецор
Что сейчас смотрят дети ? Американские фильмы, играют в американские игры или другие такие же дебильные, воспитанием в садах и школах никто не занимается ( после 20 лет Путину пришла эта мысль ) и вот Вам результат. Все американское. Смотрел как то сюжет, где Путин открывал в Москве " наш " дисней лэнд, так там нашего ничего нет, все " избушки " из американских сказок. Посмотрите вывески магазинов, а что мы теперь едим............ ит.д и т.п.
f0ntan
В советские годы дети тоже стреляли из игрушечных пистолетов прямо друг в друга. Но тогда не было игрушечных пистолетов, которые выбивали глаза. В то время максимум на что были способны игрушечные пистолеты - так это издавать звук.
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