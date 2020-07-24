На Зины Портновой конфликт между школьниками закончился стрельбой из пистолета. Стрелявшему — 12 лет

Сергей Мецор 24 Июл 2020 в 09:56 24 Июл 2020 в 09:56

Что сейчас смотрят дети ? Американские фильмы, играют в американские игры или другие такие же дебильные, воспитанием в садах и школах никто не занимается ( после 20 лет Путину пришла эта мысль ) и вот Вам результат. Все американское. Смотрел как то сюжет, где Путин открывал в Москве " наш " дисней лэнд, так там нашего ничего нет, все " избушки " из американских сказок. Посмотрите вывески магазинов, а что мы теперь едим............ ит.д и т.п.