В Приморье гималайский медведь залез на дерево, проковырял в нём дупло, поел мёда и стал звездой
Сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморье поделились редким видео с фотоловушек, на котором гималайский медведь добывает дикий мёд из дерева. Удивительные кадры опубликованы на YouTube.
«Внимание хищника привлекло сокрытое в нем [в дереве] «сокровище» — дикий мед, являющийся для вида излюбленным лакомством... При этом хищника не останавливает шквальный ветер, который сотрясает даже плотно закрепленную автоматическую лесную камеру, снимающую его. Чтобы получить желаемое, медведь несколько дней отрывал от дерева кору, работая «не покладая лап» даже в дождь, днем и ночью. Результат — правильный мед от правильных пчел», — говорится в сообщении.
Сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш отмечает, что ради мёда белогрудые медведи часто забираются на деревья.
«Именно гималайские медведи проводят значительную часть времени в кронах деревьев и даже «вьют гнезда» — во время кормления плодами заламывают ветви и подсовывают их под себя для удобства», — добавил Седаш, чьи слова приводятся в сообщении.