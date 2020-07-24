В США коронавирусом заболели уже более четырех миллионов человек. Общее число зараженных почти 15,5 миллиона
Число заразившихся коронавирусом превысило 15,4 миллиона человек в 188 странах мира. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте 24 июля.
По информации проекта, в мире заражены 15 446 800 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 219 тысяч.
Наибольшее количество заболевших в США, где число зараженных уже более четырех миллионов. На второй строчке находится Бразилия (2,29 миллиона человек), Индия (1,24 миллиона человек) идет на третьем месте. Россия (795 тысяч) стоит на четвертой позиции.
За весь период пандемии скончались 632 178 инфицированных, более 8,7 миллиона человек выздоровели.