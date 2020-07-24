В США коронавирусом заболели уже более четырех миллионов человек. Общее число зараженных почти 15,5 миллиона

Число заразившихся коронавирусом превысило 15,4 миллиона человек в 188 странах мира. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте 24 июля.



По информации проекта, в мире заражены 15 446 800 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 219 тысяч.



Наибольшее количество заболевших в США, где число зараженных уже более четырех миллионов. На второй строчке находится Бразилия (2,29 миллиона человек), Индия (1,24 миллиона человек) идет на третьем месте. Россия (795 тысяч) стоит на четвертой позиции.

