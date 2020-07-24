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24.07.2020 07:20
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Истребители F-15 ВВС США перехватили иранский пассажирский самолёт. В Пентагоне уверяют, что они держались на безопасном расстоянии

Истребители F-15 ВВС США перехватили пассажирский самолет иранской авиакомпании Mahan Air, который следовал из из Тегерана в Бейрут. Иран утверждает, что лайнеру пришлось резко менять высоту, чтобы избежать катастрофы, США уверяют, что маневры были безопасными.

Инцидент произошел накануне вечером в небе над Сирией, пишет 24 июля РБК. Два американских истребителя F-15 в небе над Сирией приблизились к пассажирскому самолету. Во избежание столкновения с истребителями пассажирский лайнер быстро сменил высоту. Из-за проведенных маневров пострадали несколько пассажиров. Впоследствии самолет приземлился в аэропорту Бейрута.

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что ответственность за инцидент будут нести США, если с иранским самолетом что-либо случится. Тегеран уведомил о случившемся генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил (СЕНТКОМ) США Билл Урбан, комментируя инцидент с перехватом лайнера, сообщил, что истребитель держался на безопасном расстоянии.

«Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолет [компании] Mahan Air, F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолета. Профессиональное сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами», — сказал Урбан, комментируя действия одного из истребителей.

Как отметил Урбан, истребитель находился на «безопасном расстоянии в 1 тыс. м. от авиалайнера», убедившись, что рядом с ним находится пассажирский самолет.

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