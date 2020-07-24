Истребители F-15 ВВС США перехватили иранский пассажирский самолёт. В Пентагоне уверяют, что они держались на безопасном расстоянии

Инцидент произошел накануне вечером в небе над Сирией, пишет 24 июля РБК . Два американских истребителя F-15 в небе над Сирией приблизились к пассажирскому самолету. Во избежание столкновения с истребителями пассажирский лайнер быстро сменил высоту. Из-за проведенных маневров пострадали несколько пассажиров. Впоследствии самолет приземлился в аэропорту Бейрута.

Истребители F-15 ВВС США перехватили пассажирский самолет иранской авиакомпании Mahan Air, который следовал из из Тегерана в Бейрут. Иран утверждает, что лайнеру пришлось резко менять высоту, чтобы избежать катастрофы, США уверяют, что маневры были безопасными.

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что ответственность за инцидент будут нести США, если с иранским самолетом что-либо случится. Тегеран уведомил о случившемся генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.



Официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил (СЕНТКОМ) США Билл Урбан, комментируя инцидент с перехватом лайнера, сообщил, что истребитель держался на безопасном расстоянии.



«Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолет [компании] Mahan Air, F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолета. Профессиональное сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами», — сказал Урбан, комментируя действия одного из истребителей.



Как отметил Урбан, истребитель находился на «безопасном расстоянии в 1 тыс. м. от авиалайнера», убедившись, что рядом с ним находится пассажирский самолет.

