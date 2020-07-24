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24.07.2020 07:08
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Дегтярев начал кадровые перестановки в руководстве Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев начал кадровые перестановки в руководстве региона. Он удовлетворил заявление об увольнении первого заместителя губернатора Владимира Хлапова.

«На его место будет назначен Александр Александрович Никитин — это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Государственной думе. Это логично, с руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата», — рассказал Дегтярев 24 июля в своем аккаунте в Instagram.

Также в отставку уйдет первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Юрий Золочевский и советник губернатора Захар Синяговский.

При этом ранее Дегтярев отмечал, что команда арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала «работает ритмично» и в отставку никто не уходит.

С митингующими, которые недовольны назначением врио губернатора, Дегтярев решил не общаться.

Также врио губернатора допустил ужесточение коронавирусных ограничений в крае, так как «люди не соблюдают дистанцию и меры».

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс.

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Комментарии (1)

zumm53
Перетаскивание своего аппарата - признак неумения работать с людьми.
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