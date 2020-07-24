Дегтярев начал кадровые перестановки в руководстве Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев начал кадровые перестановки в руководстве региона. Он удовлетворил заявление об увольнении первого заместителя губернатора Владимира Хлапова.



«На его место будет назначен Александр Александрович Никитин — это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Государственной думе. Это логично, с руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата», — рассказал Дегтярев 24 июля в своем аккаунте в Instagram.



Также в отставку уйдет первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Юрий Золочевский и советник губернатора Захар Синяговский.

