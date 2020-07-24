Сами попали в квест. После падения ребенка с двухметровой высоты на бетонный пол возбуждено уголовное дело

Небезопасной услугой сочли следователи Центрального района Петербурга приключение, во время которого ребенок упал с большой высотыы и сломал позвоночник. Виновных будут искать среди сотрудников.

Об этом вечером 23 июля сообщает Следственный комитет. После проверки по материалам СМИ, а к журналистам обратился отец 11-летнего мальчика два дня назад, выяснилось, что оборудование под прохождение квестов в реальности (само слово взято из компьютерных игр) не соответствовало требованиям безопасности. Как сообщалось ранее, мальчик упал в дыру, пролетел порядка трех метров, травмировал голову и сломал позвоночник. СК уточняет, что проем не был освещен, а внизу, на бетонном полу, удар ничего не смягчило.