И так всё ясно. Республиканцы отказались от проведения съезда, который утверждал кандидата от партии в президенты США

Правящая Республиканская партия США отказалась от проведения предвыборного съезда во Флориде ввиду пандемии, об этом объявил президент страны Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Действующий президент уже давно объявил о своём желании переизбираться на второй срок. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, опережает действующего президента Дональда Трампа по популярности на восемь процентных пунктов. Однако разрыв между политиками за месяц сократился.

Согласно опубликованным в воскресенье результатам опроса общественного мнения, проведенного по заказу телеканала Fox News, 49% респондентов готовы голосовать за избрание Байдена на пост президента США, а 41% — за переизбрание республиканца Трампа на второй срок. Остальные 10% опрошенных заявили, что еще не определились в этом вопросе. Однако ни один из политиков не набрал 50% поддержки.

Накануне Ким Кардашьян, супруга бизнесмена и рэпера Канье Уэста, который заявил о намерении участвовать в президентской гонке в США, впервые публично рассказала о его биполярном расстройстве и попросила понимания и сочувствия. Канье Уэст сообщил о своем участии в выборах президента США в 2020 году в начале июля. 15 июля он получил право участвовать в президентских выборах в Оклахоме.

Выборы президента США должны пройти в начале ноября.