FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
70.96р82.19р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.07.2020 00:26
1
Печать

Биржа Нью-Йорка закрылась в минусе. Слишком быстро растёт безработица в США

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 23 июля завершились падением после публикации данных Министерства труда о росте числа обращений за пособиями по безработице в США.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,31% до отметки 26 652,33. Индекс S&P 500 понизился на 1,23% до отметки 3 235,66. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 244,71 пункта (-2,29%), до 10 461,42.

Как отметила газета The Wall Street Journal, "индексы продемонстрировали негативную динамику на фоне сообщений о том, что число обращений за пособиями по безработице выросло до 1,4 млн в неделю, в то время как ранее число таких обращений оставалось на уровне 1,3 млн".

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

VKuser152997575
Новостей важней сегодня видимо нет,а главное в России у нас безработицей всё отлично.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний