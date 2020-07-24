Биржа Нью-Йорка закрылась в минусе. Слишком быстро растёт безработица в США

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 23 июля завершились падением после публикации данных Министерства труда о росте числа обращений за пособиями по безработице в США.



Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,31% до отметки 26 652,33. Индекс S&P 500 понизился на 1,23% до отметки 3 235,66. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 244,71 пункта (-2,29%), до 10 461,42.



Как отметила газета The Wall Street Journal, "индексы продемонстрировали негативную динамику на фоне сообщений о том, что число обращений за пособиями по безработице выросло до 1,4 млн в неделю, в то время как ранее число таких обращений оставалось на уровне 1,3 млн".

