Как PropTech изменил индустрию недвижимости: в коронакризис и ранее

В России пока далеко не каждый аспект PropTech широко распространен, но отрасль заметно реагирует на последние события в мире. Например, на востребованность технологий влияет необходимость социального дистанцирования.



Административные процессы



Коронакризис стимулировал влияние PropTech на внутренние операции компаний рынка недвижимости. В США застройщики, используя цифровые инструменты, уводят в сеть все возможные процессы — юридические операции, бухгалтерский учет, архитектурные макеты, таблицы, а также собрания и конференции. Большинство из инструментов для этого не уникальны глобально, но в рынок недвижимости пришли только сейчас. Наш сегмент всё ещё известен своей инертностью, долгим процессом обновления, большим количеством бумаг.



Зато с таким эффектом низкой базы рост PropTech-решений для оптимизации «внутряка» может быстро дать заметные позитивные результаты.



Планирование и развитие



Ещё одна сфера влияния PropTech — планирование и развитие территорий.



Например, в штатах развивают технологию, которая позволяет определять справедливую рыночную стоимость прав на землю и упрощает процессы выдачи разрешений.



Эти сервисы «скакнули» в период ограничений, но после коронакризиса они останутся конкурентами для адвокатов и консультантов по землепользованию. Застройщики вкладываются в такие технологии, чтобы автоматизировать процессы и сократить расходы на подрядчиков.



Строительство



Все технологии, которые дают возможность работать удалённо команде проекта, в период ограничений стали актуальны. Но не все технологии могут быть запущены кнопкой SOS в тот момент, когда они вдруг понадобились.



Например, переход на BIM-моделирование зданий — это непросто и долго. Для этого важно, чтобы с этой моделью работали все подрядчики проекта: внедрили, обучили сотрудников.



По нашему мнению, по этой и другим причинам BIM-технологии на самом деле не перевернули рынок недвижимости ни в России, ни на Западе. В проектах точечной застройки необходимость унификации компетенций, стандартов и моделей BIM между всеми участниками строительства рождает ряд проблем. Я считаю, для масштабных проектов комплексной застройки процесс может быть оправдан, но для повсеместного коммерческого использования европейский рынок, как и российский девелопмент, ждет единую модель BIM с государственной поддержкой. Здесь пандемия пока ничем не «помогла» прогрессу.



Обслуживание



Здесь всё просто — развиваются системы «умного дома»: дверные звонки, которые показывают, кто за дверью; шторы, которые отвечают на голосовые команды; термостаты, которые следуют расписанию, систематическая уборка и дезинфекция.



Маркетинг



Многие виды маркетинга давно стали цифровыми — например, покупка рекламы в соцсетях и поисковиках вместо газетных объявлений. Какие-то механики показали свой рост только в этом году: личные туры по объекту заменяются на виртуальные туры с использованием специальной камеры, которая делает трехмерные изображения помещений.



Также существуют самостоятельные виртуальные экскурсии, когда потенциальные покупатели или арендаторы получают аккаунт и могут «погулять» по цифровой модели здания без сопровождения.



В Becar мы внимательно наблюдаем за зарубежными тенденциями, ведь очень часто они становятся и нашими тенденциями тоже — немножко позже. Чтобы встать в авангарде этих течений, необходимо следить за их зарождением.



Компания Бекар