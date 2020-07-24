Как сэкономить на поездках в такси и доставке еды на дом? Парадоксально, но для этого нужно купить смартфон. А если учесть летнюю скидку на гаджет, то можно сохранить в кошельке приличную сумму.

Смартфон рубль бережет. Как купить гаджет и сэкономить на поездках в такси и доставке еды?

Производитель HUAWEI вывел на российский рынок новые модели смартфонов хорошо знакомой пользователям линейки HUAWEI Y. «Игрек» в названии неизбежно вызывает ассоциации с поколением Y, то есть миллениалами. Пожалуй, для них, молодых цифровых «гурманов», и сделан этот телефон.

Взять, к примеру, модель HUAWEI Y8p. Яркий безрамочный экран (6,3 дюйма) позволит четко разглядеть героев любимого сериала. Тройная камера с объективом 48 мегапикселей и искусственным интеллектом даст широкий простор для творчества: ей подвластны и качественные портреты, и впечатляющие панорамы. Технология распознает более 500 сценариев в 21 категории: небо, снег, растения, собаки, еда, фейерверки, концерт — снимками из отпуска будет не стыдно похвастаться.

Высокоемкая батарея (4000 мА·ч) снимет необходимость постоянно беспокоиться о зарядке. Ее хватит на срок до 27 дней в режиме ожидания*. А большой объем памяти (4 ГБ +128 ГБ) избавит от частых напоминаний о том, что места не хватает. Еще из особенностей модели — встроенный в экран сканер отпечатков пальцев увеличенного размера: по оценке производителя, это снизит количество неудачных попыток разблокировать устройство.

Популярная сегодня функция NFC даст возможность бесконтактно оплачивать покупки. Впрочем, у этой технологии вообще широкие возможности: она позволяет передавать средства с одного смартфона на другой, рассчитываться за проезд в общественном транспорте и даже использовать смартфон как магнитный ключ (разблокировать ноутбуки, открывать сейфы, замки и т.д.). Было бы желание изучить все в теории, а потом применить на практике!

Покупая смартфон этой модели до 31 августа, можно сэкономить: при заказе гаджета в интернет-магазине производителя действует скидка 3000 рублей**. Также покупатели получат промокоды на 2000 рублей в сервисах «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Такси»***. В сумме можно сэкономить до 7000 рублей, что сопоставимо с половиной стоимости смартфона. Неплохо, правда?

Новости компаний

Фотографии предоставлены пресс-службами «Яндекс» и Consumer Business Group Компания HUAWEI в России

* Данные получены в результате испытаний в лаборатории HUAWEI. Фактическое время работы батареи зависит от особенностей использования устройства.

**Акция действует с 17 июля по 31 августа 2020 года. Организатор акции: ООО «Хуавэй Девайс», ОГРН 1197746650595, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.15, этаж 6. Подробности на сайте. *** Активировать купоны нужно до 30 ноября 2020 года. Активация возможна через 7 дней после покупки смартфона HUAWEI Y8p.

«Яндекс.Такси» — информационный сервис. 0+ Скидка в размере 2000 действует на 50 поездок при заказе со смартфона HUAWEI Y8p с 24 июля по 30 ноября при оплате картой в приложении «Яндекс.Такси».

«Яндекс.Еда» — информационный сервис. 0+ Скидка в размере 2000 действует при заказе со смартфона HUAWEI Y8p на 4 заказа с 24 июля по 30 ноября при безналичной оплате в мобильном приложении «Яндекс.Еда», максимальная сумма скидки на каждый заказ — 500 рублей.

