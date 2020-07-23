Два дальних бомбардировщика России полетали над нейтральными водами Черного моря. Румыны отправили на их перехват дедушку реактивной авиации
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более 5 часов, сообщает 23 июля Минобороны России, публикуя видеоотчёт о тренировке.
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более 5 часов. Подробнее: https://t.co/n9CP5cT82o pic.twitter.com/McIzQq3FhX— Минобороны России (@mod_russia) July 23, 2020
"На отдельных этапах маршрута российские бомбардировщики сопровождали самолеты МиГ-21 Военно-воздушных сил Румынии", - добавили российские военные. Советский МиГ-21 был разработан ещё в 50-х годах прошлого столетия.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей.
Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.