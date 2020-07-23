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23.07.2020 23:52
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Два дальних бомбардировщика России полетали над нейтральными водами Черного моря. Румыны отправили на их перехват дедушку реактивной авиации

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более 5 часов, сообщает 23 июля Минобороны России, публикуя видеоотчёт о тренировке.

"На отдельных этапах маршрута российские бомбардировщики сопровождали самолеты МиГ-21 Военно-воздушных сил Румынии", - добавили российские военные. Советский МиГ-21 был разработан ещё в 50-х годах прошлого столетия.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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