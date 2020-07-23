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23.07.2020 23:40
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«Спартак» отреагировал на слова главы департамента судейства РФС о матче с «Зенитом»

Официальный Twitter «Спартака» вечером 23 июля опубликовал несколько постов после комментария главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи о спорных моментах в играх с участием красно-белых.

«Угадай автора по цитате: «Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным», — написано в Twitter «Спартака» под фотографией с окровавленной головой игрока сборной Англии Терри Бутчера.

Таким образом, москвичи отреагировали на высказывание Кашшаи о моменте с падением Александра Соболева в штрафной «Зенита» (1:2) матча полуфинала Кубка России, который состоялся 19 июля, пишет "СЭ".

Также красно-белые привели еще две цитаты главы судейства, прикрепив к ним gif анимации с Рокки Бальбоа, героем фильма «Рокки», где его бьет соперник по голове, и момент из интервью актера Бена Аффлека, на котором американский актер смотрит в одну точку.

«Спартак» с 39 очками занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ в минувшем сезоне. "Зенит" выиграл чемпионат и борется за золотой дубль - Кубок России.

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Комментарии (3)

Жора  
Собака лает - караван идет.
mavar
Да их серьёзные люди уже не слушают. Сами виноваты. Надо же на кого-то свалить. Одним словом, свиньи...
тат2007amg
До начала следующего сезона теперь подхрюкивать будут, а после начала - визжать ))
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