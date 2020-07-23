«Спартак» отреагировал на слова главы департамента судейства РФС о матче с «Зенитом»
Официальный Twitter «Спартака» вечером 23 июля опубликовал несколько постов после комментария главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи о спорных моментах в играх с участием красно-белых.
«Угадай автора по цитате: «Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным», — написано в Twitter «Спартака» под фотографией с окровавленной головой игрока сборной Англии Терри Бутчера.
Угадай автора по цитате:— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 23, 2020
«Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным». pic.twitter.com/AJABrOU6Ym
Таким образом, москвичи отреагировали на высказывание Кашшаи о моменте с падением Александра Соболева в штрафной «Зенита» (1:2) матча полуфинала Кубка России, который состоялся 19 июля, пишет "СЭ".
Также красно-белые привели еще две цитаты главы судейства, прикрепив к ним gif анимации с Рокки Бальбоа, героем фильма «Рокки», где его бьет соперник по голове, и момент из интервью актера Бена Аффлека, на котором американский актер смотрит в одну точку.
«Спартак» с 39 очками занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ в минувшем сезоне. "Зенит" выиграл чемпионат и борется за золотой дубль - Кубок России.