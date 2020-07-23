В Москве суточный рекорд по количеству коронавирусных смертей. Так мало не было с апреля

В столичную статистику смертей от коронавируса за сутки включены 11 человек. Такой цифры не было с середины апреля.

Данные за 23 июля приводит штаб по борьбе с инфекцией. Всего в столице, учитывая свежие 11 случаев, зафиксировано 4375 коронавирусных смертей. Последний раз столь низкие показатели были 15 апреля, близкое число, 12 умерших, попало в статистику в день перенесенного парада победы. Затем снова пошел рост, накануне зафиксировано 14 смертей.

В Северной столице за сутки в статистику включены 19 случаев, регион по этому показателю лидирует. Всего в России от COVID-19 умерли почти 13 тысяч человек.