Число заразившихся коронавирусом в США превысило 4 млн

Количество случаев инфицирования COVID-19 в США достигло 4 005 414, сообщает вечером 23 июля Университет Джонса Хопкинса, который анализирует информации федеральных и местных властей во всех странах мирв

Согласно данным, размещенным на сайте исследовательской организации, с начала эпидемии в США умерли 143 820 пациентов с коронавирусом, вылечились 1 210 849 человек.

Самое большое число заразившихся зафиксировано в штате Калифорния (421 857), затем следуют Нью-Йорк (409 697), Флорида (389 868) и Техас (363 615).