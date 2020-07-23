Очевидное - невероятное. Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Петербурге 26 июля
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 26 июля, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации вечером 23 июля
«В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: провести 26 июля 2020 года, в День Военно- морского флота, в городе Санкт-Петербурге главный военно- морской парад», — говорится в документе.
Подготовка и проведение парада возложены на Министерство обороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством РФ. "Правительству Санкт-Петербурга оказать содействии в подготовке и проведение главного военно-морского парада", - отмечено в тексте указа.
Финансовое обеспечение расходов будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2020 год, следует из текста указа.
Немногим ранее представители правительства Петербурга обратились к работодателям Северной столицы с просьбой работать завтра по сокращенному дню и отпустить пораньше по домам всех своих сотрудников. Поскольку из-за репетиции парада кораблей на Неве уже к 18 часам в центре города разведут мосты и закроют подъезды к ним. А значит, транспортные проблемы в городе будут неизбежны.