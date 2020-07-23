Очевидное - невероятное. Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Петербурге 26 июля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 26 июля, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации вечером 23 июля



«В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: провести 26 июля 2020 года, в День Военно- морского флота, в городе Санкт-Петербурге главный военно- морской парад», — говорится в документе.



Подготовка и проведение парада возложены на Министерство обороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством РФ. "Правительству Санкт-Петербурга оказать содействии в подготовке и проведение главного военно-морского парада", - отмечено в тексте указа.

