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23.07.2020 22:54
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Очевидное - невероятное. Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Петербурге 26 июля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 26 июля, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации вечером 23 июля

«В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: провести 26 июля 2020 года, в День Военно- морского флота, в городе Санкт-Петербурге главный военно- морской парад», — говорится в документе.

Подготовка и проведение парада возложены на Министерство обороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством РФ. "Правительству Санкт-Петербурга оказать содействии в подготовке и проведение главного военно-морского парада", - отмечено в тексте указа.

Финансовое обеспечение расходов будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2020 год, следует из текста указа.

Немногим ранее представители правительства Петербурга обратились к работодателям Северной столицы с просьбой работать завтра по сокращенному дню и отпустить пораньше по домам всех своих сотрудников. Поскольку из-за репетиции парада кораблей на Неве уже к 18 часам в центре города разведут мосты и закроют подъезды к ним. А значит, транспортные проблемы в городе будут неизбежны.

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Комментарии (12)

Евгений_9
И что же здесь невероятного?
260618801
Пока проводим парады, социалка неуклонно разваливается. Недавно узнал, что даже беременным женщинам помощь по ОМС стали урезать.
Swift_5e4d8a276f5e8
....так что там с "грамотой" N478 от 22-го числа генерал-майору "царицы полей" ?))), при том, что предыдущий от 23-го, носит номер - 475
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