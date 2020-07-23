Air Serbia передумала летать в Россию с 1 августа. Полётов не будет минимум до осени
Сербская авиакомпания Air Serbia 23 июля решила перенести дату возобновления полетов из Белграда в Москву на 1 сентября, сообщает гостелерадиокомпания страны РТС.
Nacionalna avio-kompanija "Er Srbija", usled pandemije koronavirusa, ponovnog uvođenja zabrana i ograničenja putovanja, prinuđena je da svoju mrežu destinacija dodatno prilagodi u narednom periodu>> https://t.co/bXiTfcci42 #rtsvesti— RTS Vesti (@RTS_Vesti) July 23, 2020
"Рейсы в Москву и Тель-Авив, возобновление которых первоначально планировалось на август, теперь перенесены на 1 сентября" - говорится сооббщении.
В связи с пандемией коронавируса и вновь введенными запретами на полеты и ограничениями на поездки, как отмечается в заявлении, Air Serbia была вынуждена внести дополнительные корректировки в график полетов. Движение по определенным направлениям будет осуществляться с уменьшенным количеством еженедельных рейсов.