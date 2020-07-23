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23.07.2020 22:43
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Air Serbia передумала летать в Россию с 1 августа. Полётов не будет минимум до осени

Сербская авиакомпания Air Serbia 23 июля решила перенести дату возобновления полетов из Белграда в Москву на 1 сентября, сообщает гостелерадиокомпания страны РТС.

"Рейсы в Москву и Тель-Авив, возобновление которых первоначально планировалось на август, теперь перенесены на 1 сентября" - говорится сооббщении.

В связи с пандемией коронавируса и вновь введенными запретами на полеты и ограничениями на поездки, как отмечается в заявлении, Air Serbia была вынуждена внести дополнительные корректировки в график полетов. Движение по определенным направлениям будет осуществляться с уменьшенным количеством еженедельных рейсов.

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