Air Serbia передумала летать в Россию с 1 августа. Полётов не будет минимум до осени

Сербская авиакомпания Air Serbia 23 июля решила перенести дату возобновления полетов из Белграда в Москву на 1 сентября, сообщает гостелерадиокомпания страны РТС.

"Рейсы в Москву и Тель-Авив, возобновление которых первоначально планировалось на август, теперь перенесены на 1 сентября" - говорится сооббщении.



В связи с пандемией коронавируса и вновь введенными запретами на полеты и ограничениями на поездки, как отмечается в заявлении, Air Serbia была вынуждена внести дополнительные корректировки в график полетов. Движение по определенным направлениям будет осуществляться с уменьшенным количеством еженедельных рейсов.