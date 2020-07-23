Космический грузовик "Прогресс" установил мировой рекорд скорости полёта к МКС

Установлен очередной мировой рекорд скорости полёта на #МКС - от старта с Байконура до касания корабля с МКС прошло всего 3 часа 18 минут 31 секунда!

Предыдущий рекорд был установлен грузовым кораблем "Прогресс МС-14" в апреле 2020 года, продолжительность его полета к станции составила 3 часа 20 минут.

"Установлен очередной мировой рекорд скорости полёта на #МКС - от старта с Байконура до касания корабля с МКС прошло всего 3 часа 18 минут 31 секунда!", - говорится в твиттере корпорации.

На борту корабля находится 2,6 тонны грузов, в том числе более 600 кг топлива для дозаправки и 420 кг воды, а также баллоны с кислородом и другие грузы, необходимые для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Подготовка к пуску проходила на фоне новой вспышки коронавируса в городе Байконур, куда уже прибыли несколько самолетов "Роскосмоса" с врачами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, оборудованием и медикаментами.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и петербуржец Иван Вагнер, а также астронавты NASA Крис Кэссиди, Даглас Херли и Роберт Бенкен.