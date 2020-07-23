Смольный просит горожан перед репетицией парада на Неве пораньше уехать из Петербурга на дачи

Городское правительство рекомендует всем на пятницу, 24 июля, сокращенный рабочий день. Иначе - разведенные мосты и отмененные автобусы.

Рекомендация разойтись пораньше пришла из комитета по промышленной политике. Причем границы, за которые стоит удалиться, не уточняются - сократить рабочий день рекомендовано всем физическим и юридическим лицам на территории города. Так что, возможно, некоторые как раз успеют доехать до центра и посмотреть на парад, пока не приехал Путин.

Подъезды к мостам закроют с пяти часов вечера 24 июля, в шесть их разведут. С 16.30 по ЗСД частично бесплатный проезд. Подробно о движении общественного транспорта читайте здесь.