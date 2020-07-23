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23.07.2020 22:12
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Смольный просит горожан перед репетицией парада на Неве пораньше уехать из Петербурга на дачи

Городское правительство рекомендует всем на пятницу, 24 июля, сокращенный рабочий день. Иначе - разведенные мосты и отмененные автобусы.

Рекомендация разойтись пораньше пришла из комитета по промышленной политике. Причем границы, за которые стоит удалиться, не уточняются - сократить рабочий день рекомендовано всем физическим и юридическим лицам на территории города. Так что, возможно, некоторые как раз успеют доехать до центра и посмотреть на парад, пока не приехал Путин.

Подъезды к мостам закроют с пяти часов вечера 24 июля, в шесть их разведут. С 16.30 по ЗСД частично бесплатный проезд. Подробно о движении общественного транспорта читайте здесь.

Парад состоится 26 июля.

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Комментарии (8)

krasnonosov
ОПГ совсем берега попутала, жируя за счет налогоплательщиков.
260823171
Это, типа "пошли вон, холопы, цари будут праздновать!"? А не достало ли вас, что наши власти всё больше за нас решают. Даже новости то как теперь выглядят "россиянам объявили", "власти решили", как с челядью..
261860121
"Пассажиров с билетами на львов, рейс 7704 просят вообще уйти из аэропорта!" Жванецкий.
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