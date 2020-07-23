Суд вынес приговор по делу о гибели главы Total в аэропорту Внуково. За смерть человека-парохода сели двое
Виновные по делу о смерти главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери сотрудники аэропорта Внуково осуждены на сроки от 5 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор объявила судья Екатерина Гришина, передает ТАСС вечером 23 июля.
«Суд постановил приговорить Круглова к 5,5 года, Дунаева - к 6 годам, Архипову - к 5 годам колонии-поселения», — огласила приговор судья.
При этом Архипова освобождена от наказания по амнистии.
«Архипову освободить от наказания в связи с амнистией по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, так как срок ее наказания не превышает пяти лет», — указывается в приговоре.
Ранее Солнцевский суд Москвы признал виновными диспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову, руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева по делу о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери, передавало агентство.
Президент французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери погиб в ночь на 21 октября 2014 года во Внуково, когда Falcon-50 столкнулся со снегоуборочной машиной на взлётной полосе. Также погибли три члена экипажа и четверо граждан Франции. В числе причин крушения борта в отчёте Межгосударственного авиационного комитета указана неэффективной работы аэродромной службы.
Именем погибшего назван российский корабль. «Кристоф де Маржери» – пилотный танкер из 15 газовозов по проекту «Ямал-СПГ», который реализуется вместе с китайской CNPC и французским Total. Ему присвоен ледовый класс Arc7 – самый высокий среди существующих транспортных судов. Танкер сможет круглогодично перевозить по Северному морскому пути сжиженный природный газ (СПГ). До этого сложные условия Карского моря позволяли осуществлять транспортировку только четыре месяца и то исключительно при наличии ледокольного сопровождения.