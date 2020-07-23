Суд вынес приговор по делу о гибели главы Total в аэропорту Внуково. За смерть человека-парохода сели двое

Виновные по делу о смерти главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери сотрудники аэропорта Внуково осуждены на сроки от 5 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор объявила судья Екатерина Гришина, передает ТАСС вечером 23 июля.



«Суд постановил приговорить Круглова к 5,5 года, Дунаева - к 6 годам, Архипову - к 5 годам колонии-поселения», — огласила приговор судья.

При этом Архипова освобождена от наказания по амнистии.

«Архипову освободить от наказания в связи с амнистией по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, так как срок ее наказания не превышает пяти лет», — указывается в приговоре.