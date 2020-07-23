Путин и Трамп обсудили "супер-пупер-ракеты"

«Обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учётом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности. В данном контексте подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», - говорится в сообщении.

Президент России в телефонном разговоре с президентом США обсудил проблемы контроля над вооружениями и тематику Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ- 3), сообщила вечером 23 июля пресс-служба Кремля. Не уточняя, кто из лидеров двух ядерных держав был его инициатором.

Главы государств также обсудили российскую инициативу по проведению саммита стран-постоянных членов СБ ООН, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, вопросы торговли, а также сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

"Лидеры России и США обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полёта в рамках совместной программы «Союз – Аполлон». Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Разговор носил конструктивный и содержательный характер" добавили в Кремле.

Напомним, на прошлой неделе Пентагон вынужден был объясниться по поводу создания самой быстрой в мире «супер-пупер-ракеты», о которой заявил президент США Дональд Трамп. Выяснилось, что речь шла об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты.

«На самом деле он имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость превышала в 17 раз скорость звука», — пояснил представитель американского военного ведомства телеканалу CNN.



В мае Трамп объявил, что Соединенные Штаты работают над созданием «супер-пупер-ракеты», которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета. В Пентагоне при этом признали отставание от России и Китая в этой сфере. Президент США распорядился задействовать закон об оборонном производстве, который применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций, для срочной реализации программ в области гиперзвуковых технологий.

