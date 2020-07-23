В паблике «Дорожный инспектор» 23 июля было опубликовано видео, на котором запечатлен угонщик BWW консульства Турции в Петербурге. Он думал, что все подстроено, бежать его просили голоса. На попавших в сеть кадрах запечатлены последствия угона ранним утром 7 июля. Как тогда писала «Фонтанка», он перелез через забор и попытался открыть первую попавшуюся машину во дворах на 7-ой Советской. Автомобиль оказался открыт, ключи на месте. Как объясняет на видео герой истории, ему оставалось только нажать на кнопку. Машина пробила ворота, проехала около километра и во дворе дома 4 по Заячьему переулку врезалась в припаркованный «Форд». Во время поездки из закрытого багажника торчал зонт. По пути у BMW отвалилось зеркало.

После окончания поездки 23-летнему петербуржцу снова повезло с открытыми дверьми - в первой на пути парадной первая же квартира оказалась не заперта. Он пробрался в ванную комнату и, как рассказывают жильцы, в первую очередь снял с себя одежду и закинул ее в стиральную машину. Затем пытался залезть на антресоль, но лишь поломал кафель. Следом он направился в спальню, по пути нашел биту, разбил окно и при попытке упорхнуть врезался в решетки.

Задержали его в квартире, вызвали скорую. К тому моменту он мог достаточно связно рассказывать о себе. По его словам, наркотик, «какие-то кристаллы», он нашел. Вперед его вели голоса, но, по его мнению, и в чем-то с ним можно согласиться, так не бывает, чтобы и ключи в машине, и квартира открыта. Он считает, что это реалити-шоу, в которое он попал из-за мести. Якобы раньше у него была женщина, они вместе употребляли наркотики, но затем она попала в наркологическую клинику. Через год они встретились и, судя по всему, возлюбленная вспомнила старые привычки, после чего ее родные обвинили его в том, что он девушку "накачивает» и таким изощренным способом попытались отомстить.