В российском НИИ разрабатывают хлеб-питу для космонавтов, чтобы те могли делать бутерброды

Российские космонавты скучают в космосе по бутербродам, а хлеб, который доставляют на МКС, слишком мал для этого - всего 4,5 грамма, поэтому на нужды покорителей внеземного пространства откликнулись в российском НИИ хлебопекарной промышленности. Об этом 23 июля сообщает ТАСС со ссылкой на главу НИИ Марину Костюченко.

По словам Костюченко, у космонавтов «есть интерес к лепешке типа тортилья, в которую можно завернуть какую-то начинку. Мы сейчас разрабатываем питу, в которую можно положить начинку». Ранее технологи сумели создать «космический» с привычным вкусом и запахом, который не крошится, устойчив к плесени и картофельной болезни зерна. Сейчас астронавты едят хлеб в кусочках всего по 4,5 грамма, который может храниться до 15 месяцев. В 16-суточном рационе космонавтов 6 порций ржаного, 6 порций бородинского, 4 порции столового и одна порция коврижки.