В российском НИИ разрабатывают хлеб-питу для космонавтов, чтобы те могли делать бутерброды
Российские космонавты скучают в космосе по бутербродам, а хлеб, который доставляют на МКС, слишком мал для этого - всего 4,5 грамма, поэтому на нужды покорителей внеземного пространства откликнулись в российском НИИ хлебопекарной промышленности. Об этом 23 июля сообщает ТАСС со ссылкой на главу НИИ Марину Костюченко.
По словам Костюченко, у космонавтов «есть интерес к лепешке типа тортилья, в которую можно завернуть какую-то начинку. Мы сейчас разрабатываем питу, в которую можно положить начинку». Ранее технологи сумели создать «космический» с привычным вкусом и запахом, который не крошится, устойчив к плесени и картофельной болезни зерна. Сейчас астронавты едят хлеб в кусочках всего по 4,5 грамма, который может храниться до 15 месяцев. В 16-суточном рационе космонавтов 6 порций ржаного, 6 порций бородинского, 4 порции столового и одна порция коврижки.
Корабль «Прогресс МС-15», который 23 июля запустили с Байконура, везёт на МКС около 300 порций различной выпечки. Всего он должен доставить на МКС примерно 2,6 тонны грузов, среди которых баки с водой, баллоны с кислородом, топливо системы дозаправки, укладки для проведения космических экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды, медикаменты и рационы питания.
Трансляция «Роскосмоса» показала, что «Прогресс МС-15» успешно пристыковался к МКС в 20:45 мск.