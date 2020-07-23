Cуд США отказался публиковать записи переговоров Путина и Трампа

Суд в США отказался публиковать записи американского переводчика на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

Судья Тревор Макфадден постановил, что записи не имеют статуса федеральных документов, и потому истцы в лице двух неправительственных организаций не могут потребовать от госдепартамента опубликовать их, передаёт 23 июля РИА «Новости».

Речь идет о встрече президентов на полях саммита G20 в Гамбурге в 2017 году. Газета Washington Post утверждала, что Трамп лично отобрал конспект встречи у переводчика госдепа Юрия Шкейрова. Неправительственные организации потребовали обнародовать записи на фоне слухов о российских связях Трампа.