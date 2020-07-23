Путин и Трамп пообщались по телефону. Лидер США надеется избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией и Китаем

Широкими мазками содержание переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа описали в Кремле: «обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учётом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности». Главы государств подтвердили друг другу, что их позиции по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений остаются в силе. Москва ещё раз обратила внимание на важность проведения саммита стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН «по широкому кругу проблем международной безопасности».

Президенты США и России в телефонном разговоре 23 июля обсудили контроль над вооружениями, иранскую ядерную программу и коронавирус.

Лидер США заявил своему российскому коллеге, что надеется избежать «дорогостоящей гонки трёхсторонней вооружений» (с Китаем и Россией), сообщил, в свою очередь, Белый дом. Американский президент также ждёт прогресса в переговорах по контролю над вооружениями в Вене.

Трамп и Путин обсудили также усилия по стабилизации ситуации в Иране в связи с ядерной программой, а также положительно оценили сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

Ещё президенты не забыли поздравить друг друга с 45-летием орбитального полёта в рамках совместной программы «Союз–Аполлон».