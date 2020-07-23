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23.07.2020 19:57
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«Аномалия положительная». Главный синоптик Петербурга пообещал тепло во второй половине лета

Уже с 24 июля в Петербурге и области станет теплее, а с воскресенья на время регион покинут и осадки. Предварительный прогноз на август сулит зависть работающим и удовольствие — дачникам.

Прогноз главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал во время организованной «Интерфаксом» 23 июля пресс-конференции в онлайн-формате. По его словам, до конца июля над регионом будет стоять теплая воздушная масса, температура местами вырастет до 27 градусов тепла. Затем возможен период кратковременных дождей.

Прогноз на август — положительная аномалия на 0,5–1,5 градуса, осадков будет не много, но ливни и грозы не исключены. «Заморозков не ждем, а средний температурный фон до 23 градусов тепла», — заключил специалист.

24 июля в городе до +19, возможны кратковременные дожди.

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