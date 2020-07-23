«Аномалия положительная». Главный синоптик Петербурга пообещал тепло во второй половине лета

Уже с 24 июля в Петербурге и области станет теплее, а с воскресенья на время регион покинут и осадки. Предварительный прогноз на август сулит зависть работающим и удовольствие — дачникам.



Прогноз главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал во время организованной «Интерфаксом» 23 июля пресс-конференции в онлайн-формате. По его словам, до конца июля над регионом будет стоять теплая воздушная масса, температура местами вырастет до 27 градусов тепла. Затем возможен период кратковременных дождей.