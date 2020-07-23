Глава ВОЗ призвал не расслабляться и напомнил о выборе «между жизнью и смертью»

Пандемия коронавируса настолько поменяла устоявшийся образ жизни миллиардов людей на нашей планете, что вернуться к «старой нормальности» не получится. Об этом на пресс-конференции 23 июля заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

По его словам, в новых реалиях людям необходимо искать пути для того, чтобы обезопасить жизнь — свою и своих близких.

«Задача в том, чтобы сделать правильный выбор. Мы просим каждого относиться к принятию решений о том, куда пойти, чем заняться и с кем встретиться, как к решению вопросов жизни и смерти. Потому что именно такими они и являются. Может быть, это будет не ваша жизнь. Но ваш выбор может означать выбор между жизнью и смертью для кого-то, кого вы любите, или, наоборот, для совершенно незнакомого человека», — приводит слова Гебреисуса РБК.