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23.07.2020 19:33
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В Италии нашли иммунитет к коронавирусу у собак и кошек

Почти полторы тысячи домашних питомцев проверили на коронавирус и антитела к нему ученые из Италии. Больных не оказалось, а иммунитет выработался у 13 собак и шести кошек.

Данные исследования департамента ветеринарной медицины и университета Бари 23 июля приводит ресурс bioRxiv. Сообщается, что проверили 1420 животных в разных итальянских городах, но преимущественно в Ломбардии. Антитела нашли у 3,4% собак (всего проверили 915 животных) и 3,9% кошек (из 505 испытуемых). При этом если брать только тех питомцев, хозяева которых переболели коронавирусом, то процент увеличивается до 12,8 у собак и до 4,5 — у кошек.

Несмотря на полученные результаты, ученые не считают, что инфицированные домашние животные могут заразить человека.

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Комментарии (2)

Plavalaguna
Тю. Это вы еще жителей города Санкт-Петербурга не тестировали...
Piter Pen
Предлагаю провести исследование на наличие иммунитета у домашних попугаев, рыбок и хомячков, морских свинок, а так же козах, баранах, лошадях, коровах и куницах и петухах.
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