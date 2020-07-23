В Италии нашли иммунитет к коронавирусу у собак и кошек

Почти полторы тысячи домашних питомцев проверили на коронавирус и антитела к нему ученые из Италии. Больных не оказалось, а иммунитет выработался у 13 собак и шести кошек.



Данные исследования департамента ветеринарной медицины и университета Бари 23 июля приводит ресурс bioRxiv. Сообщается, что проверили 1420 животных в разных итальянских городах, но преимущественно в Ломбардии. Антитела нашли у 3,4% собак (всего проверили 915 животных) и 3,9% кошек (из 505 испытуемых). При этом если брать только тех питомцев, хозяева которых переболели коронавирусом, то процент увеличивается до 12,8 у собак и до 4,5 — у кошек.