В госдепе США заявили, что расследуют нападение полицейских на российских журналистов в Портленде
Американские власти занимаются расследованием инцидентов с нападениями на журналистов во время протестов. Об этом РИА Новости заявили в Госдепартаменте США 23 июля в ответ на просьбу прокомментировать атаку на сотрудников Первого канала в Портленде.
«США привержены защите безопасности работников прессы и будут расследовать и добиваться ответственности в тех случаях, когда кого-либо, включая официальных лиц правоохранительных органов, будут обоснованно обвинять в нарушении закона. США осуждают угрозы, давление и насилие против журналистов как в США, так и во всем мире. Никто из работников прессы не должен подвергаться угрозам или физическим нападениям со стороны кого бы то ни было по какой бы то ни было причине лишь за то, что делает свою работу», — подчеркнули в госдепе.
Ранее сообщалось, что полицейские разбили камеру и ударили сотрудников съемочной группы Первого канала, которые освещали протесты в Портленде. Представители телеканала уточняли, что сотрудники не пострадали, но оборудование разбито. Нападением возмутились в Кремле, а посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент.