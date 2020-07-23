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23.07.2020 19:04
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«Неграмотные» подчиненные не послушались Памфилову и снова опубликовали опрос про многодневное голосование

Твит с опросом об удобстве многодневного голосования к вечеру 23 июля снова появился на странице Центральной избирательной комиссии. Как и в первый раз, большинство пользователей — «против».

Запись в Twitter опубликована и закреплена в шесть часов вечера. Пользователей спрашивают, считают ли они удобной практику голосования в течение нескольких дней. За сорок минут мнение выразили почти 4 тысячи человек, 95 процентов ответили «нет». Голосование, судя по записи, «провисит» еще два дня.

Опрос в первый раз был опубликован накануне, через день после того, как Госдума в третьем чтении приняла законопроект о голосовании, растянутом на три дня. Эксперты считают, что так фальсифицировать станет проще. Результаты первоначального опроса тоже были для ЦИК неутешительными, вскоре твит исчез. Глава комиссии Элла Памфилова обьяснила, что ее подчиненные из-за неграмотности сделали глупость, а все опросы в соцсетях — это соревнования ботов. «Я сегодня дам распоряжение вообще все убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно», — заверила утром 23 июля чиновница.

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Комментарии (7)

Агроном аэродрома
Чё там на сей раз, вукраинские хацкеры?
Swift_5e4d8a276f5e8
...... это уже похоже на бунт, представляю, что говорят о Памфиловой и тех, чьи интересы она обслуживает, за глаза её рядовые сотрудники .... ))))
Brevnault
Считаю, что не "опросы в соцсетях — это соревнования ботов", а дефекация законодательных инициатив, направленных на дальнейшее ущемление прав граждан страны, - это соревнование ботов от власти.
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