Между нами тает вирус. Россияне попросят МИД о выезде за границу к возлюбленным
Жители России, разлученные со своими вторыми половинками и родственниками, готовят обращение в МИД с просьбой снять ограничения на поездки за границу для влюбленных и членов семей. Об этом участники международного движения #LoveisNotTourism из России сообщили «Фонтанке» 23 июля.
Россияне, поддержавшие акцию «Любовь — это не туризм», создали петицию на сайте change.org. Судя по комментариям на странице, она была размещена более 2 месяцев назад, но в последнее время подписанты активизировались. На данный момент стоят подписи более 13 600 человек.
Сторонники движения требуют упростить въезд для граждан третьих стран, которые имеют отношения с россиянами, а также узаконить процедуру для свободного выезда российских граждан к своим возлюбленным из стран, которые уже внедрили такую политику. Как отмечается на сайте loveisnottourism.org, на уступки уже пошли Дания, Норвегия, Чехия (при определенных обстоятельствах) и Нидерланды, где изменения вступят в силу 27 июля.
Молодой человек из Швеции и девушка из Норвегии не стали дожидаться конца пандемии и поженились посреди леса на границе двух государств. За торжественной церемонией наблюдали гости и полицейские.