Между нами тает вирус. Россияне попросят МИД о выезде за границу к возлюбленным

Жители России, разлученные со своими вторыми половинками и родственниками, готовят обращение в МИД с просьбой снять ограничения на поездки за границу для влюбленных и членов семей. Об этом участники международного движения #LoveisNotTourism из России сообщили «Фонтанке» 23 июля.



Россияне, поддержавшие акцию «Любовь — это не туризм», создали петицию на сайте change.org. Судя по комментариям на странице, она была размещена более 2 месяцев назад, но в последнее время подписанты активизировались. На данный момент стоят подписи более 13 600 человек.

