Pastulat0 23 Июл 2020 в 19:45 23 Июл 2020 в 19:45

Всегда задаюсь вопросом: - Почему подобные "короли" (как автор последнего ролика с регистратора) корыт занимают крайние левые полосы движения п/части, в лучшем случае средние, при разрешённом лимите движения в 80 км/ч., и при свободной крайней правой полосе движения???

И при этом, ведя светские беседы с пассажиром(кой), либо, по телефону двигаются от 30 до 50 км/ч., собирая за собой многокилометровые хвосты. Также, создавая аварийную ситуацию для соблюдающих ППД и рядность законопослушных, обгоняющих, тиходвигающихся т/с по крайней правой полосе.

Когда же таких "королей" трасс, начнут нещадно наказывать (от 30 тыров) за подобные нарушения ПДД и создание аварийных ситуаций с порчей нервов остальным законопослушным участникам движения???

Или когда начнут лишать инструкторов лицензий, и выгонять со службы инспекторов ГИБДД, которые обучали и выдавали ВУ таким "королям"???



roi.ru/1691/