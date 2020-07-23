Микроавтобус пошел на таран BMW на «Скандинавии». Пробка доросла почти до 7 километров
Многокилометровая пробка собралась вечером 23 июля на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. На узком участке дорожных работ лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на участке федеральной дороги А-181 «Скандинавия» в Огоньках столкнулись грузовой микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и автомобиль BMW. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, пострадавших в аварии нет.
Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора автомобиля, ехавшего следом за BMW. По нему видно, что скорость была не слишком большой — водители лавировали в коридоре из водоналивных ограждений, и на одном из поворотов встречный микроавтобус не повернул, а поехал прямо и лоб в лоб столкнулся с «БМВ».
ДТП произошло в 16:00 на 65-м километре автодороги, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На месте ДТП находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации и сотрудники ГИБДД. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет, отметили в управлении.
Из-за ДТП на трассе скопился затор в обе стороны. По данным «Яндекс.Пробок», особенно сильно затруднено движение в сторону Петербурга, пробка растянулась почти на 7 километров. Также встало и Выборгское шоссе к развязке со «Скандинавией». Сейчас, судя по видео одного из очевидцев, движение на месте регулируют сотрудники ГИБДД.