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23.07.2020 18:47
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Микроавтобус пошел на таран BMW на «Скандинавии». Пробка доросла почти до 7 километров

Многокилометровая пробка собралась вечером 23 июля на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. На узком участке дорожных работ лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на участке федеральной дороги А-181 «Скандинавия» в Огоньках столкнулись грузовой микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и автомобиль BMW. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, пострадавших в аварии нет.

Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора автомобиля, ехавшего следом за BMW. По нему видно, что скорость была не слишком большой — водители лавировали в коридоре из водоналивных ограждений, и на одном из поворотов встречный микроавтобус не повернул, а поехал прямо и лоб в лоб столкнулся с «БМВ».

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ДТП произошло в 16:00 на 65-м километре автодороги, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На месте ДТП находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации и сотрудники ГИБДД. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет, отметили в управлении.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13553968" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13553968" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Из-за ДТП на трассе скопился затор в обе стороны. По данным «Яндекс.Пробок», особенно сильно затруднено движение в сторону Петербурга, пробка растянулась почти на 7 километров. Также встало и Выборгское шоссе к развязке со «Скандинавией». Сейчас, судя по видео одного из очевидцев, движение на месте регулируют сотрудники ГИБДД.

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Комментарии (5)

Иван Кадачигов
У него было вагон времени после обгона аккуратно перестроиться. Он реально в это время выключился. Может у него приступ случился?
Pastulat0
Всегда задаюсь вопросом: - Почему подобные "короли" (как автор последнего ролика с регистратора) корыт занимают крайние левые полосы движения п/части, в лучшем случае средние, при разрешённом лимите движения в 80 км/ч., и при свободной крайней правой полосе движения???
И при этом, ведя светские беседы с пассажиром(кой), либо, по телефону двигаются от 30 до 50 км/ч., собирая за собой многокилометровые хвосты. Также, создавая аварийную ситуацию для соблюдающих ППД и рядность законопослушных, обгоняющих, тиходвигающихся т/с по крайней правой полосе.
Когда же таких "королей" трасс, начнут нещадно наказывать (от 30 тыров) за подобные нарушения ПДД и создание аварийных ситуаций с порчей нервов остальным законопослушным участникам движения???
Или когда начнут лишать инструкторов лицензий, и выгонять со службы инспекторов ГИБДД, которые обучали и выдавали ВУ таким "королям"???

roi.ru/1691/
медведь Дмитрий
Очередной Ефремов .
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