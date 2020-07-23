FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
70.79р81.59р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
23.07.2020 18:35
0
Печать

Начало нового сезона РПЛ перенесли на 8–9 августа

Сезон-2020/2021 чемпионата Российской премьер-лиги стартует 8–9 августа. Также пресс-служба РПЛ в четверг, 23 июля, объявила, что основной вариант даты проведения матча за Суперкубок России-2020 — 7 августа на «ВЭБ Арене».

Окончательную структуру календаря утвердит исполком РФС 24 июля.

Ранее сообщалось, что новый сезон начнется 2 или 5 августа.

Напомним, что чемпионат РПЛ-2019/20 завершился в минувшую среду, 22 июля. Чемпионом стал «Зенит», серебряным призером — «Локомотив», бронзовым — «Краснодар». Финал Кубка России пройдет 25 июля: в решающем матче встретятся «Зенит» и «Химки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний