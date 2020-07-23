Начало нового сезона РПЛ перенесли на 8–9 августа

Сезон-2020/2021 чемпионата Российской премьер-лиги стартует 8–9 августа. Также пресс-служба РПЛ в четверг, 23 июля, объявила, что основной вариант даты проведения матча за Суперкубок России-2020 — 7 августа на «ВЭБ Арене».
Окончательную структуру календаря утвердит исполком РФС 24 июля.
Ранее сообщалось, что новый сезон начнется 2 или 5 августа.
Напомним, что чемпионат РПЛ-2019/20 завершился в минувшую среду, 22 июля. Чемпионом стал «Зенит», серебряным призером — «Локомотив», бронзовым — «Краснодар». Финал Кубка России пройдет 25 июля: в решающем матче встретятся «Зенит» и «Химки».