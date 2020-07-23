Главный санврач Петербурга и вице-губернатор Елин вместе с бизнесменами договорились, какие меры безопасности нужны для открытия ТЦ и общепита
В ходе встречи главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой и вице-губернатора Евгения Елина с бизнес-сообществом удалось достичь «договоренностей об обеспечении мер безопасности при возобновлении деятельности предприятий общественного питания и торговых центров». Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе Смольного.
«Было принято совместное решение о введении саморегуляции рынка, которая предусматривает объединение крупных представителей бизнеса в сообщества. Работа внутри сообществ будет направлена не только на мониторинг ситуации по внедрению мер безопасности, но и на совершенствование их стандартов», — говорится в сообщении.
При этом бизнес взял на себя «публичные обязательства» об исполнении всех мер предосторожности. Заканчивается сообщение Смольного следующим заявлением: «Новый этап снятия ограничений в Петербурге начнется 27 июля 2020 года». Ранее губернатор Александр Беглов требовал, чтобы именно к этому сроку были решены проблемы с открытием ТЦ и общепита. Однако в сообщении пресс-службы точно не говорится о том, что все эти заведения заработают в понедельник в полном объеме.
Напомним, заявлениям Беглова предшествовала долгая и яркая публичная дискуссия. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».