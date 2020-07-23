Главный санврач Петербурга и вице-губернатор Елин вместе с бизнесменами договорились, какие меры безопасности нужны для открытия ТЦ и общепита

В ходе встречи главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой и вице-губернатора Евгения Елина с бизнес-сообществом удалось достичь «договоренностей об обеспечении мер безопасности при возобновлении деятельности предприятий общественного питания и торговых центров». Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе Смольного.



«Было принято совместное решение о введении саморегуляции рынка, которая предусматривает объединение крупных представителей бизнеса в сообщества. Работа внутри сообществ будет направлена не только на мониторинг ситуации по внедрению мер безопасности, но и на совершенствование их стандартов», — говорится в сообщении.

