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23.07.2020 18:30
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Главный санврач Петербурга и вице-губернатор Елин вместе с бизнесменами договорились, какие меры безопасности нужны для открытия ТЦ и общепита

В ходе встречи главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой и вице-губернатора Евгения Елина с бизнес-сообществом удалось достичь «договоренностей об обеспечении мер безопасности при возобновлении деятельности предприятий общественного питания и торговых центров». Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

«Было принято совместное решение о введении саморегуляции рынка, которая предусматривает объединение крупных представителей бизнеса в сообщества. Работа внутри сообществ будет направлена не только на мониторинг ситуации по внедрению мер безопасности, но и на совершенствование их стандартов», — говорится в сообщении.

При этом бизнес взял на себя «публичные обязательства» об исполнении всех мер предосторожности. Заканчивается сообщение Смольного следующим заявлением: «Новый этап снятия ограничений в Петербурге начнется 27 июля 2020 года». Ранее губернатор Александр Беглов требовал, чтобы именно к этому сроку были решены проблемы с открытием ТЦ и общепита. Однако в сообщении пресс-службы точно не говорится о том, что все эти заведения заработают в понедельник в полном объеме.

Напомним, заявлениям Беглова предшествовала долгая и яркая публичная дискуссия. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Павел Михайлов
Давно надо было бизнесу приструнить чинушу.
262130051
Мне жаль свой город.
Мелочь пузатая
Нет, не еврей всем правит Мендель.
Наш рулевой - Волшебный Пендель.
Слегка под зад поддаст - и вот,
Народ в ТЦ гулять идет.
А если наступить на яйца -
Во заживем в России, братцы!!!
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