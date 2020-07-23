Петербуржец нашел под Пушкином десятки разбросанных в кустах бутылок с химикатами
Канистры разного объема и с разными по цвету жидкостями нашел житель Петербурга, гуляя в лесу под Петербургом. Обошлось без ущерба природе.
О находке 23 июля сообщает комитет по природопользованию Смольного. Из лесополосы вывезли 55 канистр, их общий вес — 805 кг. По предварительным данным, внутри химические реактивы, точный состав содержимого установит экспертиза. После всех необходимых действий, а информацию, в том числе, передали правоохранительным органам, чтобы найти организатора свалки, жидкости утилизируют.
Как уточнили в комитете, судя по всему, канистры были плотно закрыты, проливов отходов обнаружено не было.